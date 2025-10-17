Эксперт Михалев: проект переработки отходов угледобычи решит проблему их накопления

Количество отходов производства угольной промышленности переросло уже все пределы, отметил первый зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Одобренная правительством РФ программа переработки отходов угледобычи ускорит решение проблемы применения как имеющихся, так и будущих отходов от добычи угля. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области, ранее возглавлявший компанию "Ростовуголь", эксперт угольной отрасли Сергей Михалев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о мероприятиях дорожной карты по использованию, в частности, отходов угледобывающей промышленности для производства продукции в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

"Программа правительственная даст значительный толчок для того, чтобы к этим отходам привлечь внимание. Сегодня количество отходов производства угольной промышленности переросло уже все мыслимые пределы, и они же продолжают скапливаться. Эффективных технологий, я заявляю, пускай со мной кто-то поспорит, применения как золошлаковых отходов, так и отходов от добычи угля нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, накопления золошлаковых отходов только от работы Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области достигли миллионов тонн при условии, что потребление угля там снизилось с 3 млн тонн до 500 тыс. тонн в год, так как ГРЭС начала больше использовать газ. Однако проблему поиска дополнительных площадок для складирования золошлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС, отметил зампред регионального заксобрания, так и не удалось решить.

Помимо золошлаковых отходов в регионе остро стоит и проблема утилизации и переработки породных отвалов, которые в Ростовской области формировались в 1960 - 1970-е годы. Породу из них ранее использовали для отсыпки грунтовых дорог, но под действием осадков и солнца она превращается в пыль. Были также попытки использовать эту породу для производства стройматериалов, в частности шлакоблоков, но дальше экспериментальных партий дело так и не пошло.

"Возможно, правительственная программа даст толчок для поиска и внедрения эффективных технологий использования этих остатков. Например, в центре Гуково около 20 млн тонн, гигантский террикон (породный отвал - прим. ТАСС), который периодически загорается - 11 очагов горения, а сколько пыли они создают! Ведь когда-то этим вопросом интересовался, брал заболеваемость по шахтерским территориям, особенно город Гуково меня интересовал, там уровень респираторных и дыхательных заболеваний выше. Роспотребнадзор отслеживает и пыление этого террикона", - добавил Михалев.

О зарубежном опыте

Опыт переработки отходов при добыче угля, по словам собеседника агентства, налажен в ряде стран Европы.

"Мы были в Голландии (Нидерланды - прим. ТАСС) и видели технологию глубокой переработки угля [компании] Shell. Это такие ректификационные колонны, в которых происходит сжигание угля при большом давлении. Вот один из видов отходов горения - золошлаковые отходы. И я своими глазами видел, как машины стоят в очереди и ждут эти золошлаковые отходы. Не то, чтобы их складировали, нет, их ждут. Они активно используются в дорожном строительстве. И их даже дефицит, стоит очередь машин", - отметил эксперт.

В качестве примера использования терриконов зампред регионального заксобрания привел опыт Германии, где, по его словам, действующий отвал оборудовали в парковую зону с декоративными посадками, скамейками, дорожками для скейтбордов. Такое решение позволило привлекать людей, в том числе для проведения экскурсий.

Ростовская область является основным угледобывающим регионом европейской части России. В области сосредоточено 24,3 млрд т угольных ресурсов, из них разведано 6,5 млрд т.