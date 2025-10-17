"Роснано" выпустило первую в РФ мобильную систему накопления энергии

Мощность образца составляет 100 кВт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Роснано" выпустило первую в России мобильную многофункциональную систему накопления энергии (МСНЭ), которая способна обеспечить резервное электроснабжение небольшого поселка или функционировать в качестве зарядной станции для электромобилей. Мощность образца составляет 100 кВт. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров управляющей компании "Роснано" Дмитрий Тарасов на полях Российской энергетической недели.

Разработку МСНЭ осуществили специалисты "Амперион" совместно с энергетиками компании "Россети Московский регион".

Тарасов отметил, что производственный потенциал МСНЭ практически неограничен. При формировании массового заказа возможно производство до сотни установок в год.

"В дальнейшем планируется выпуск нескольких вариантов емкости - 250 кВт-ч и до 1,5 МВт-ч на более крупном шасси. Сейчас рассматриваем платформы на базе КАМАЗа и других тяжелых тягачей, куда можно установить 20-футовый контейнер. Это позволит увеличить емкость при сохранении мобильности - установка сможет оперативно перемещаться в любую точку, где требуется резервное питание", - пояснил Тарасов.

Над пилотным образцом "Роснано" работало около года, но при отлаженном производственном цикле время изготовления одной системы составит около шести месяцев, подчеркнул Тарасов. На данный момент установка может обеспечивать питание объекта в течение 1,5 часов при нагрузке в 100 кВт. "Такой объем подходит для электроснабжения небольшого поселка, жилого подъезда, временного мероприятия или зарядки нескольких электромобилей", - уточнил Тарасов.

"Роснано" также не исключает возможности применения накопителей в энергодефицитных регионах России. Компания рассматривает МСНЭ как инструмент оперативного реагирования на энергодефицит. "В регионах с нестабильным энергоснабжением, включая Дальний Восток и юг России, такие установки позволят быстро восстанавливать подачу электроэнергии - достаточно перебросить несколько единиц техники в нужный населенный пункт. Совместно с "Россетями" мы уже обсуждаем сценарии применения таких решений - именно гибкость и мобильность делают МСНЭ оптимальным инструментом для обеспечения надежности энергосистем", - добавил Тарасов.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.