Индия закупила первую партию гайянской нефти у американской компании Exxon Mobil

Поставку 4 млн баррелей осуществят в конце 2025 года или в начале 2026

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ LM Otero

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Индийские нефтеперерабатывающие заводы впервые закупили крупную партию гайянской нефти у американской компании ExxonMobil. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, крупнейший в южноазиатской республике НПЗ Indian Oil Corp. и предприятие Hindustan Petroleum Corp. приобрели 4 млн баррелей гайанской сырой нефти марки Golden Arrowhead. В рамках первой подобной сделки поставку осуществят в конце 2025 года или в начале 2026-го.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. По словам официального представителя индийского внешнеполитического ведомства, МИД Индии не имеет информации о контактах за последние сутки между Моди и Трампом. Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей, отметил представитель.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией ориентируется на заявления, сделанные Нью-Дели. Представитель Кремля напомнил, что Трамп неоднократно говорил о своем намерении уговаривать страны не приобретать российскую нефть.

"Но здесь нужно также принимать во внимание позицию этих стран. Это вопрос выгоды для народов этих стран. Страны хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги. Россия в состоянии это предлагать", - подчеркнул Песков.