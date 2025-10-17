Globe and Mail: Канада исключает введение контр-тарифов против США

Идут переговоры о сделке, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Канады исключают введение контр-тарифов против экономики США, пока Оттава и Вашингтон ведут переговоры о заключении торговой сделки. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на канадского премьер-министра Марка Карни.

По ее данным, Карни указал, что не время вводить тарифы, когда идут переговоры. Издание отметило, что на срочном введении ответных мер настаивают главы нескольких канадских провинций, включая возглавляющего промышленный регион Онтарио Дага Форда, а также профсоюзы. Они указывают, что американские тарифы сильно бьют по экономике Канады и ее рабочему классу, возмущаясь бездействием администрации Карни.

7 октября Карни и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне. Как утверждала газета National Post, по ее итогам лидеры дали своим помощникам указание о быстром заключении всех необходимых торговых соглашений между двумя странами. При этом Трамп тогда публично не дал однозначного ответа на неоднократно заданные ему вопросы о том, возможно ли преодоление острых торговых споров между Вашингтоном и Оттавой, достижение новой договоренности на этот счет и снижение ставок американских таможенных пошлин на импорт.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины на ряд товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на ее сталь и алюминий сейчас составляют 50%.

Оттава с 1 сентября отменила часть ответных импортных пошлин в отношении ряда американских товаров на фоне дефицита торгового баланса, который во втором квартале 2025 года достиг рекордных показателей и составил 19,5 млрд канадских долларов (около $14 млрд). Данных по третьему кварталу не поступало.