В РЖД рассказали о помощи людям при нештатных ситуациях с задержками поездов

В холдинге отметили, что порядок выплаты компенсаций установлен правилами перевозок пассажиров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) при возникновении нештатных ситуаций оказывают помощь и содействие пассажирам при задержках поезда в пути следования или ожидании поезда на станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"При возникновении нештатных ситуаций железнодорожники всегда оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, находящимся в пути и ожидающим поезд на станции", - говорится в сообщении.

Так, по внутренним регламентам холдинга "РЖД" пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, обеспечивают чайной продукцией и горячим питанием, а также предоставляется питьевая вода. Для пассажиров, ожидающих на вокзалах и станциях посадку в опаздывающие поезда, организуются места для отдыха, дополнительно открываются билетные кассы, им также предоставляются вода и питание.

Также в РЖД при нештатных ситуациях прорабатывают возможность использования различных схем доставки пассажиров задержанных поездов в пункт назначения с использованием других видов транспорта (на автобусах или самолетом) и мультимодальные перевозки.

В холдинге отметили, что порядок выплаты компенсаций установлен правилами перевозок пассажиров.

Ранее "Известия" писали, что в РФ хотят закрепить в законе перечень услуг, которые ж/д перевозчик должен оказывать при задержке отправления поезда. Россияне смогут получить бесплатное питание, проживание и другие услуги, если их поезд задержали из-за различных причин. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами ЛДПР, внесут в Госдуму 17 октября.