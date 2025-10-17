Поток иностранных туристов в городе Санья на Хайнане в январе - августе вырос на 45,6%

По словам вице-мэра города Инь Чэнлин, увеличение потока отдыхающих, в частности, объясняется появлением новых международных авиамаршрутов

ХАЙКОУ /Китай/, 17 октября. /ТАСС/. Количество иностранных туристов, посетивших курортный город Санья (южное побережье острова Хайнань), в январе - августе увеличилось на 45,6% в годовом исчислении, превысив 641 тыс. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, в связи с возросшим потоком отдыхающих служба миграционного контроля оптимизировала въездные процедуры. Более 80% пассажиров, прибывающих в местный международный аэропорт Феникс - это иностранцы, большая часть которых - лица, посещающие Хайнань по безвизовому режиму.

Как заявил заместитель главы управления по развитию туризма Саньи Чжан Хао, чтобы создать более оптимальные условия для отдыха иностранцев, власти города координируют усилия с местными компаниями, отправляют делегации в другие страны, в частности в Россию и Белоруссию. По его словам, помимо улучшения уже существующих туристических продуктов разрабатываются новые, например, путевки для интересующихся традиционной китайской медициной или натуральными лечебными препаратами. В связи с этим профильные госструктуры осуществляют сотрудничество с рядом медицинских учреждений, изучают возможности для внедрения индивидуальных оздоровительных программ.

По словам вице-мэра Саньи Инь Чэнлин, увеличение потока отдыхающих, в частности, объясняется появлением новых международных авиамаршрутов. Для примера она привела недавно запущенный прямой рейс в Минск, который, как считает чиновник, помимо туризма "ускорит межрегиональную синергию в сфере образования и в области технологий".

Инь Чэнлин также указала на важность повышения уровня услуг для иностранцев, создание дополнительных удобств для их пребывания и перемещения по городу, совершения покупок при помощи зарубежных банковских карт. Она отметила, что власти Саньи устанавливают все больше дорожных указателей на русском языке.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовой продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.