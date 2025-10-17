Срок заключения соглашений о стабилизации цен на товары продлили до 2030 года

Решение приняли для поддержки ситуации на потребительском рынке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары между регионами, производителями и ретейлерами продлена.

"Правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными властями, производителями и торговыми сетями до 31 декабря 2029 года включительно", - сообщает пресс-служба кабмина.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке. Заключение соглашений подразумевает, что хозяйствующие субъекты возьмут на себя добровольные обязательства по снижению и неповышению цен на востребованные товары широкого потребления или социально значимые товары.

"По данным Федеральной антимонопольной службы на октябрь 2025 года, соглашения заключены в 71 субъекте страны с участием 14 546 хозяйствующих субъектов. В их числе 292 производителя, 51 оптовая организация, 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и пунктов, 3 АЗС", - уточнили в правительстве.

До принятия решения о продлении срок действия нормы, регулирующей заключение соглашений о стабилизации цен, истекал в мае 2026 года.