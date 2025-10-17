ФАС завела дела против двух дистрибьюторов "Светофора" в Москве

Логистические компании установили для поставщика условия, при которых оплата товара производится только после его продажи розничным магазином

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ФАС возбудила дела в отношении двух дистрибьюторов "Светофора" в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Логистические компании установили для поставщика условия, при которых оплата товара производится только после его продажи розничным магазином.

"Дела возбуждены в отношении ООО "Альфа экспорт" и ООО "Москватрейд". В договорах с волгоградским поставщиком меда ООО "Южная пищевая компания" организации установили фактически неограниченные сроки оплаты товаров, в то время как по закону о торговле максимальный срок оплаты продуктов питания длительного хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней", - пояснили в службе.

Там добавили, что такое условие вынуждает поставщика привлекать дополнительные средства, что может увеличить его кредитную нагрузку, отпускные и розничные цены.

В случае, если нарушение подтвердится, Московское УФАС России предпишет организациям устранить его и привлечет к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Ранее в связи с поступлением большого количества жалоб от поставщиков ФАС России поручила своим территориальным органам проверить дистрибьюторов торговой сети "Светофор" на предмет соблюдения требований торгового законодательства. На данный момент в результате проверок возбуждено 27 дел, 9 из них уже рассмотрено, организациям выданы предписания об устранении нарушений. В большинстве случаев они исполняют эти предписания и отказываются от дальнейшей реализации недобросовестных практик.