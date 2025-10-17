Индекс Мосбиржи в начале основной сессии превысил 2 700 пунктов

Индекс РТС находился на отметке 1 078,59 пункта

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи превысил 2 700 пунктов впервые с 29 сентября 2025 года. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 3,36% - до 2 695,3 и 1 073,64 пункта соответственно. Курс юаня рос на 12,2 коп. - до 11,319 руб.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 707,72 (+3,83%), индекс РТС составлял 1 078,59 пункта (+3,83%). В это же время курс юаня рост до 11,322 руб. (+12,5 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 4,4% и находился на уровне 2 722,55 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.