Еврокомиссар Кубилюс спрогнозировал "взрывной" рост военных расходов в Европе

До 2035 года ЕС собирается инвестировать в эту сферу €6,8 трлн

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о будущем взрывном росте финансирования обороны в Европе.

По его словам, "дорожная карта - это мегаплан", реализация которого будет обеспечиваться за счет "взрыва в финансировании обороны", который ожидается в ближайшие годы. "До 2035 года в целом по ЕС мы инвестируем €6,8 трлн, - отметил он в интервью газете El Mundo. - Из этой суммы половина - около €3,4 трлн - будет направлена на реальную оборону, то есть на фактические военные расходы".

По версии Кубилюса, страны Южной Европы, имеющие выход к морю, могут столкнуться с угрозами, исходящими от морских беспилотников. "У большинства стран есть проблема с обнаружением дронов, - отметил он. - Системы, которыми в настоящее время располагают государства - члены [ЕС], хорошо подходят для отслеживания самолетов или ракет, но беспилотники малы и летают на небольшой высоте, и многим странам не хватает возможностей для их обнаружения и отслеживания".

16 октября Кубилюс заявил, что ЕС потратит €6,8 трлн на программу по повышению своей боеготовности к 2035 году, на это предстоит направить все доступные ресурсы Евросоюза и его членов. Для введения этой дорожной карты в силу она должна быть единогласно одобрена странами сообщества в Совете ЕС и Европарламентом.