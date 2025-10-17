Египет намерен развивать использование нацвалют при расчетах в рамках БРИКС

Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты назвал объединение очень важной экономической группой

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Египет придает большое значение участию в объединении БРИКС, стремясь использовать национальные валюты при взаимных расчетах и в торговых операциях. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, отвечая на вопрос ТАСС.

"БРИКС - очень важная экономическая группа, и мы входим в нее и вносим свой вклад, - сказал он - И мы хотели бы приносить пользу, особенно за счет использования национальных валют в коммерческих транзакциях, а также через сотрудничество в рамках Нового банка развития [БРИКС] в Шанхае".

Египетский министр отметил, что в ходе визита в Нью-Дели подробно обсудил работу БРИКС со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, поскольку Индия будет следующей страной-председателем в объединении. "Мы обсудили множество идей о том, как оживить БРИКС и добиться конкретных результатов, особенно в том, что касается искусственного интеллекта, расширения возможностей молодежных стартапов", - уточнил Абдель Аты.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. В 2025 году председателем БРИКС выступает Бразилия. В 2026 году председательство перейдет к Индии.