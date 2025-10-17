МТС: на отечественное ПО к 2028 году планируют перейти 30% российских компаний

Основным сложностями в использовании зарубежных решений являются санкционные ограничения и качество технической поддержки, отметил гендиректор МТС Web Services Павел Воронин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 60% крупных российских компаний используют зарубежные решения для управления программным обеспечением, при этом половина из них планируют переход на российское ПО в течение ближайших 1-3 лет. Такие данные содержатся в исследовании компании МТС Web Services.

Как отметил генеральный директор Павел Воронин, основным сложностями в использовании зарубежных решений являются санкционные ограничения и качество технической поддержки. По его словам, в рамках импортозамещения компания запустила решение MWS Softora, которое помогает управлять программными активами и лицензиями.

MWS Softora - это единая система для работы ПО на протяжении полного цикла от планирования и закупки до контроля использования и списания. Сервис объединяет данные из разных источников: организационно структурных систем, учета и доставки, сервис-десков, ERP и серверов лицензирования и в результате формирует единый реестр с полной картиной использования ПО внутри компании.

В каталоге системы более 10 тыс. наименований, решение учитывает не только лицензированные продукты, но и программное обеспечение с открытым кодом, санкционные приложения, а также предлагает аналоги, добавили в компании.