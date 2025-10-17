Григоренко: количество проверок бизнеса за пять лет снизилось более чем в пять раз

В свою очередь эффективность проверок выросла за тот же период, отметил вице-премьер

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Количество проверок бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности за последние пять лет снизилось более чем в пять раз. Об этом в рамках Форума контрольных органов сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"У нас количество проверок за пять лет снизилось больше, чем в пять раз. Мы проверяли почти 1,1 млн раз, сейчас мы проверяем 200 тыс.", - сказал он.

В свою очередь эффективность проверок выросла за тот же период, как отметил вице-премьер, с 40% до 65%, а количество профвизитов надзорных органов увеличился в 2025 году, в сравнении с 2024 годом, в 12 раз. "Если брать эффективность проверок, которая назначается с применением риск-ориентированного подхода, то в 87% случаев фиксируется нарушение", - добавил Григоренко.

Форум контрольных органов в шестой раз проходит с 16 по 19 октября 2025 года в Красноярске. Участники обсуждают цифровизацию контроля, риск-ориентированный подход, досудебное обжалование и трансформацию взаимодействия инспекторов и контролируемых лиц.