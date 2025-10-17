На Украине аварийные отключения света распространили на семь областей

Их ввели в Киеве и столичном регионе, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Аварийные отключения света, которые начались утром в Киеве и нескольких регионах на востоке Украины, распространились еще на семь областей, в том числе в центральной части страны. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении в Telegram-канале компании, из-за сложной ситуации в энергосистеме аварийные отключения ввели в Киеве и столичном регионе, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, а также на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской области.

Также во всех регионах Украины в течение всего дня будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. В "Укрэнерго" призвали жителей экономно расходовать электричество и не включать одновременно несколько мощных приборов.

Многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. В последние дни аварийные отключения происходят дважды в день в часы пиковых нагрузок.