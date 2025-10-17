Лукашенко назвал развитие технологий ключевым условием для процветания страны

Белорусские предприятия используют искусственный интеллект, в разы сокращая время, необходимое для воплощения научной идеи в конкретный опытный образец, отметил президент республики

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в будущем будут процветать только те страны, которые могут создавать новые технологии и эффективно их использовать.

"Процветать будут именно те государства, которые могут создать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни", - сказал он на открытии минского Центра технического творчества детей и молодежи.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, Белоруссия - одна из немногих стран, которые не просто обладают инновационными технологиями. "Наши ученые создают эти интонационные технологии сами. Сегодня, к примеру, белорусские предприятия используют искусственный интеллект, в разы сокращая время, необходимое для воплощения научной идеи в конкретный опытный образец. В производственные процессы активно внедряются роботы и другие умные устройства", - отметил Лукашенко.

Лидер республики заявил, что новый городской Центр технического творчества детей и молодежи должен стать одной из ступеней такой подготовки, где каждый мог бы найти свой путь в большую науку и реальное производство.

Президент также призвал удерживать перспективные кадры в Белоруссии, создавая для этого необходимые условия. "Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие интересы. Подготовка образованных, компетентных, ответственных специалистов - стратегическое направление для экономики, основа прогресса и безопасности нашего государства. Мы вкладываем и будем вкладывать средства в развитие перспективных технических направлений - робототехники, наноэлектроники, сложных самообучающихся систем и других областей науки", - пояснил он.