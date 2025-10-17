В Госсовете объяснили, зачем нужны единые тарифы на электроэнергию

Это позволит разгрузить бюджеты регионов т сократить выпадающие доходы сетевых компаний, отметил председатель комиссии по направлению "Энергетика" Айсен Николаев

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Введение единых тарифов на передачу электроэнергии для всех потребителей позволит сократить выпадающие доходы сетевых компаний и снизить нагрузку на бюджеты субъектов РФ. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" сообщил ее председатель, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, в том числе присоединенных к единой национальной электрической сети, могло бы способствовать сокращению выпадающих доходов территориальных сетевых организаций и уменьшению объемов их софинансирования из бюджета", - сказал он.

Николаев отметил, что недавно введенный механизм заключения регуляторных соглашений направлен на повышение качества электроснабжения. "Он позволяет обеспечить предсказуемость уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии и позволяет финансировать мероприятия, направленные на повышение надежности сети", - добавил он.

Он подчеркнул, что опережающий рост тарифов на электроэнергию и нагрузка на бюджеты регионов РФ являются сдерживающим фактором для заключения регуляторных соглашений в ряде субъектов.

Согласно подготовленному Минэкономразвития прогнозу социально-экономического развития РФ, рост конечной цены на электроэнергию для населения в РФ в 2026 году составит 11,3%.