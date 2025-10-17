Business Standard: Индия сократит закупки сжиженного газа на Ближнем Востоке

По информации газеты, это ожидается в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Индия предупредила традиционных поставщиков сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Катаре о возможном сокращении закупок этого сырья 2026 году. Как сообщила индийская газета Business Standard со ссылкой на источники, сокращение связано с планируемым расширением импорта СУГ индийскими государственными компаниями из США.

Предстоящее увеличение закупок на американском рынке должно составить около 10% (свыше 2 млн метрических тонн) потребностей Индии в СУГ и способствовать подписанию нового индийско-американского торгового соглашения. В нем будет предусмотрена отмена Индией таможенных пошлин на импорт СУГ.

По официальным данным, в 2024-2025 финансовом году (закончился в марте) Индия импортировала около 65% потребляемого сжиженного углеводородного газа, его поставки достигли 31 млн тонн. Из них 20,4 млн тонн были импортированы из стран Ближнего Востока.

СУГ - смесь пропана и бутана, используемый в качестве топлива для автомобилей, сырья для химической промышленности и бытовых нужд. Его импорт осуществляют индийские госкомпании Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp.