Креативный директор мужской линии одежды Hermès Нишанян уйдет с поста

Она проработала на этой должности 37 лет

Редакция сайта ТАСС

Креативный директор мужской линии одежды Hermès Вероник Нишанян © Pascal Le Segretain/ Getty Images

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Французский модельер Вероник Нишанян представит свой последний показ в рамках работы в доме моды Hermès в январе 2026 года. После она покинет пост креативного директора мужской линии одежды французского модного дома. Об этом она сообщила в интервью газете Le Figaro.

Нишанян пришла на эту должность в 1988 году. В 2019 году в интервью газете она заявила, что покинет свой пост, когда у нее "больше не будет идей". Спустя шесть лет модельер снова дала интервью Le Figaro, отметив, что у нее "все еще есть идеи", однако, чтобы заниматься этим так, как ей нравится, нужно уделять этому все больше времени, а сейчас она хочет "посвятить его другим вещам".

Нишанян добавила, что обсуждала свой уход с исполнительным председателем Hermès Акселем Дюма и художественным руководителем Пьером Дюма.

"Пришло время передать эстафету", - считает модельер. По данным газеты, преемника Вероник Нишанян назовут в ближайшие дни.