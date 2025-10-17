Минэнерго сформирует отраслевой заказ на производство систем накопления энергии

Министр энергетики Сергей Цивилев попросил формировать резервы на предприятиях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ намерено сформировать отраслевой заказ на электроэнергергетическое оборудование, в том числе для производства систем накопления энергии. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев, выступая на совещании по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов.

"У нас уже подготовлен отраслевой заказ для генерации. В ближайшее время будет подготовлен заказ для сетевого хозяйства и [производства] систем накопления энергии. Обращаюсь к производителям электротехнического оборудования. Отраслевой заказ сейчас формируется, но прошу не ждать отраслевого заказа. Прошу формировать резервы у себя на предприятиях. Мы их обязательно выкупим. Обязательно включайте в планы, формируйте резерв по электротехническому оборудованию", - сказал он.