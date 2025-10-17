В аэропорту Внуково устранили нарушение в ходе рассмотрения дела из-за цен на воду

Московское УФАС России выявило признаки установления оператором магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" монопольно высоких цен на воду в "стерильных" зонах аэропорта

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Оператор магазинов беспошлинной и пошлинной торговли "Регстаэр-М" устранил нарушение в аэропорту Внуково в ходе рассмотрения антимонопольного дела из-за цен на питьевую воду, сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве.

В службе напомнили, что ранее Московское УФАС России выявило признаки установления оператором магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" монопольно высоких цен на питьевую воду в "стерильных" зонах аэропорта Внуково, куда запрещено проходить со своими жидкостями. Антимонопольный орган возбудил в отношении организации дела и признал ее нарушившей антимонопольное законодательство.

"В период рассмотрения дел ООО "Регстаэр-М" оперативно устранило выявленное службой нарушение. Учитывая принятые компанией меры и социально ориентированный подход к ценообразованию, антимонопольный орган принял решение не выдавать предписание. Магазины Reg Staer расширили ассортимент новой маркой бюджетной питьевой воды стоимостью 50 рублей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что по факту злоупотребления доминирующим положением организация будет привлечена к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.