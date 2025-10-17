FT: ЕС проигрывает США и Китаю гонку за редкоземами

Это ставит под угрозу технологический суверенитет объединения, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз терпит поражение в глобальной гонке с США и Китаем за редкоземельными металлами, что ставит под угрозу технологический суверенитет объединения. Такое мнение высказывает газета Financial Times (FT).

Как отмечается в публикации, инвестиции ЕС в ключевые высокотехнологичные отрасли "несопоставимы с триллионными вливаниями" Китая и США в этот сектор. По мнению газеты, если Брюссель в ближайшее время не сумеет мобилизовать европейские страны на данном направлении, то Европа может навсегда остаться в зависимом положении от США и Китая.

В материале уточняется, что Европа не успевает за конкурентами, в то время, как Китай укрепляет свой контроль над рынком, вводя ограничения на экспорт ключевых металлов, а США возрождают собственную добывающую и перерабатывающую промышленность. Эта уязвимость ЕС "особенно заметна" на фоне современных конфликтов.

В частности, для создания высокотехнологичного оружия потребляются тонны редкоземельных элементов. К примеру, за одну неделю конфликта Иран и Израиль выпустили около 800 ракет. Каждая из них содержала от 2 до 20 кг редкоземельных металлов, теперь попадающих под экспортный контроль Китая. В ходе обмена ударами могло быть потрачено от 1,6 тонны до 16 тонн таких элементов.

По мнению издания, попытки Брюсселя разработать стратегию по критическому сырью пока не приносят ощутимых результатов. Европа, сделавшая зеленый переход своим приоритетом, проигрывает Китаю, который стал лидером в отраслях солнечной и ветровой энергетики, а также в производстве электромобилей. При этом ЕС не может нарастить собственную добычу критически важных минералов из-за сопротивления экологических активистов, в то время как США активно ищут и наращивают доступ к этим ресурсам по всему миру.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Для осуществления поставок теперь нужно получить специальную лицензию. Это вызвало недовольство президента США Дональда Трампа, который на следующий день пригрозил Пекину повышением пошлин на 100% и ограничениями на поставки программного обеспечения с 1 ноября или ранее. Таким образом, суммарные тарифы Соединенных Штатов на товары из Китая могут составить 130%.