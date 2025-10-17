В ЛНР приняли 22 госпрограммы для формирования бюджета до 2028 года

Они затрагивают все ключевые сферы жизни региона

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики приняло 22 государственные программы для формирования регионального бюджета до 2028 года. Данные госпрограммы затрагивают все ключевые сферы жизни региона: от социальной политики - до развития экономики. Об этом сообщил председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

"22 государственных программы станут основой для формирования бюджета республики. Правительство ЛНР приняло все необходимые государственные программы, которые станут основой для формирования бюджета на предстоящий 2026 год и плановый период с 2027 по 2028 годы. В фокусе внимания - все ключевые сферы жизни республики: от социальной политики, здравоохранения и образования до развития экономики, транспорта, ЖКХ и благоустройства. Всего 22 программных документа", - приводятся слова Ковальчука в Telegram-канале правительства республики.

Ковальчук уточнил, что данные программы послужат инструментом распределения средств из бюджета, поскольку в каждой из них "деньги распределены по конкретным задачам". Следующим шагом станет одобрение проекта бюджета и его направление для рассмотрения в Народном совете (парламенте) ЛНР, уточнил глава регионального кабмина.