Петербургское УФАС проверит спор между "Лентой" и "Купером"

Первое заседание назначено на 11 ноября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении "Купера", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ходе анализа рынка "Лента" обнаружила, что "Купер" зарегистрировал в качестве товарных знаков похожие логотипы. Компания "Лента" сочла такие действия недобросовестными и обратилась в Санкт-Петербургское УФАС", - сказали в пресс-службе.

Торговая сеть "Лента" является правопреемником магазинов "Семья". Логотипом магазинов "Семья" является изображение зеленого цвета. Такой логотип используется с момента основания магазинов.

Управление пришло к выводу, что в этом случае доводы сторон необходимо проверить в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое заседание назначено на 11 ноября 2025 года.