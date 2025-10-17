Ведомства не поддержали инициативу о введении понятия "авиатакси"

В Минтрансе отметили, что представленный проект противоречит ключевым положениям Конвенции о международной гражданской авиации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские ведомства, среди которых Минобороны, ФСБ, Генпрокуратура, Ространснадзор и другие, не поддержали законодательную инициативу Ассоциации малых авиационных предприятий о закреплении понятий "авиатакси", "спортивная авиация" и "историческое воздушное судно" в нынешней редакции соответствующего законопроекта. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам совещания с обсуждением инициативы.

"Под председательством заместителя министра транспорта Владимира Потешкина состоялось совещание, посвященное обсуждению законодательной инициативы Ассоциации малых авиационных предприятий. Проект предусматривает внесение изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты в части развития малой и беспилотной авиации. Ассоциация предлагает закрепить такие понятия, как "авиатакси", "спортивная авиация", "историческое воздушное судно", и применить к ним механизмы саморегулирования с одновременным снятием всех административных барьеров", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе, обсуждение впервые собрало широкий круг участников, что позволило получить комплексную картину позиций всех заинтересованных сторон. Так, в совещании приняли участие представители Минобороны, Минсельхоза, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", Авиационного альянса "Ааэрохимфлот", Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан - владельцев воздушных судов, ООО Авиапредприятия "Газпром авиа", Объединенной авиастроительной корпорации и Профессионального союза летного состава России.

В министерстве отметили, что представленный проект противоречит ключевым положениям Конвенции о международной гражданской авиации, а также требованиям Воздушного кодекса РФ. "В частности, выявлены несоответствия в части подготовки летных экипажей, выдачи свидетельств авиационного персонала, процедур сертификации техники, обеспечения аэропортовой деятельности, транспортной безопасности, расследования авиационных происшествий, страхования, медицинского обеспечения и ответственности", - уточнили в Минтрансе.

Законопроект фактически предусматривает передачу полномочий государственного контроля саморегулируемой организации. Кроме того, представленный документ противоречит положениям Воздушного кодекса РФ, запрещающим использование воздушных судов нетиповой конструкции для коммерческих воздушных перевозок. Также отсутствует финансовая модель реализации предлагаемой законодательной инициативы, добавили в министерстве.

Участники совещания отметили ряд серьезных рисков, связанных с реализацией инициативы: снижение уровня безопасности полетов, значительные временные и бюджетные затраты на изменения в законодательстве и системе государственного контроля, а также появление теневого рынка саморегулируемых организаций, способных продавать допуски к полетам, свидетельства пилотов и документы о техобслуживании воздушных судов. "По итогам совещания проект в текущей редакции не получил поддержки", - резюмировали в министерстве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минтранса, проект не был поддержан по итогам обсуждения всеми участниками совещания.