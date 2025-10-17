Банк ДОМ.РФ выделит на ОКН 9 млрд рублей с поручительством Корпорации МСП

Поручительства могут покрывать до 50% суммы кредита на восстановление объектов культурного наследия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставит компаниям малого бизнеса до 9 млрд рублей кредитов с поручительством Корпорации МСП на восстановление объектов культурного наследия (ОКН). Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Банку ДОМ.РФ предоставлен лимит «зонтичных» поручительств Корпорации МСП на сумму 4,5 млрд рублей на период до 2026 года. Поручительства могут покрывать до 50% суммы кредита на цели восстановления объектов культурного наследия. Утвержденный лимит позволит банку предоставить компаниям малого бизнеса до 9 млрд рублей кредитных средств", - говорится в сообщении.

Сумма одного "зонтичного" поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке кредита до 10 лет.

По словам вице-президента и директора блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анны Корнелюк, такое поручительство является для проектов МСП дополнительным инструментом расширения возможностей привлечения финансирования, уверенного захода в проект по восстановлению ОКН. "Сейчас у нас в работе более 50 заявок от малого бизнеса по проектам с культурным наследием на общую сумму свыше 2 млрд рублей. С учетом возможности использовать «зонтичное» поручительство мы ожидаем роста таких заявок и выдач", - приводятся в сообщении ее слова.