Индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня снизились

Это произошло на фоне неопределенности между США и КНР

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж снизились на 1,95% и 3,04% соответственно в условиях неопределенности в торгово-экономических отношениях Китая и США. Shanghai Composite упал до отметки 3 839,75 пункта, а Shenzhen Component - до 12 688,94 пункта, следует из данных торгов.

Индекс голубых фишек CSI 300 обеих бирж уменьшился на 2,26%, до 4 514,23 пункта. Лидерами снижения стали секторы электроснабжения, фотоэлектрического и ветроэнергетического оборудования, полупроводников, электронных компонентов, потребительской электроники и аккумуляторов.

В течение недели на китайских фондовых рынках наблюдается волатильность после обострения торгово-экономических противоречий КНР и США.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в Китай и других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике, и сигнализировал о возможности отмены встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Республике Корея в конце октября - начале ноября.