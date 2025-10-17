Все регионы России приступили к разработке программ переработки вторсырья

В первую очередь субъекты должны провести инвентаризацию отрасли вторичных ресурсов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Все российские регионы приступили к разработке региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла. В первую очередь они должны провести инвентаризацию отрасли вторичных ресурсов и вторсырья, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Фактически все субъекты приступили к разработке программ и инвентаризации. Благодарю субъекты, которые провели за неделю необходимые мероприятия и начали работу с юридическими лицами и органами власти по сбору аналитической информации об обращении с отходами, применении вторсырья и продукции. Сейчас оценка субъектов проводится только по инвентаризации отрасли обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем. В ближайшее время перечень критериев будет расширен", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Программы во всех регионах должны быть разработаны до 30 декабря 2025 года. Регионы должны определить приоритетные отрасли и отходы, фактические показатели программ и сформировать плановые показатели до 2030 года. Они также будут обязаны определить необходимые меры поддержки и стимулирования для достижения планов и сформировать проекты программ и дорожные карты по их выполнению.

"Конкретные мероприятия позволят на уровне субъектов повысить объемы вовлечения вторичных ресурсов и сырья в хозяйственный оборот, а также обеспечить выполнение показателей указа президента России", - добавили в пресс-службе РЭО.