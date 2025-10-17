Товарооборот между Австрией и Россией в январе - июле рухнул на 74%

Показатель составил €536,5 млн

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Торговый оборот между Австрией и Россией сократился на 74%, до €536,5 млн, за период с января по июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Торгпредство РФ в альпийской республике, проанализировавшее данные Федерального статистического ведомства Австрии.

Уточняется, что экспорт из Австрии в Россию снизился на 13,4% (до €488,6 млн), а импорт из России сократился на 96,8%, с €1,5 млрд до €48 млн. Доля России во внешней торговле Австрии снизилась с 0,92% до 0,24%, а в импорте - с 1,36% до 0,04%.

При этом основой импорта из России остался алюминий, на который пришлось почти 46% поставок, а основными экспортными товарами оставались фармацевтическая и медицинская продукция с долей 57%.