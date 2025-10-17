Киев недополучил €5 млрд из-за невыполнения обязательств перед МВФ

Приведенные данные предоставлены Счетной палатой Украины

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украина недополучила €5 млрд из-за невыполнения либо несвоевременного выполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) и в рамках программы Фонда поддержки Украины Ukraine Facility. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Несвоевременное выполнение или невыполнение Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility и МВФ привело к недополучению €5 млрд бюджетом. Что и требовалось доказать - коррупция и саботаж властью реформ стоит миллиарды. Причем в евро", - отметил парламентарий.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования в размере $15,6 млрд. Для получения средств Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Деньги поступают отдельными траншами после ревизии выполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.