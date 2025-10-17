Сбербанк: российские новостройки могут подорожать еще на 5-7% в 2026 году

Согласно прогнозу Сбера на 2026 год, число ДДУ может вырасти на 9%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Цены на новостройки в России могут вырасти на 5-7% в 2026 году, сообщила в ходе конференции для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству" старший управляющий директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина.

"После двух лет существенного сокращения в параметрах количества договоров долевого участия (ДДУ), думаю, что в 2026 году, особенно во второй его части, может стать годом начала восстановления и роста цен. Мы ожидаем снижение ставки ЦБ до 12-14%", - сказала Загвоздина.

Согласно прогнозу Сбера на 2026 год, число ДДУ может вырасти на 9%, цены на недвижимость - на 5-7%. В 2025 году цены выросли на 6% по сравнению с 11% в 2024 году. На фоне снижения спроса баланс смещается в сторону покупателей, что сдерживает возможности девелоперов по индексации цен.