ПСБ: банкам нужно рассмотреть практику ЭКГ-рейтинга в риск-методологии

Вице-президент ПСБ Екатерина Кузьмина считает, что этот инструмент может стать востребованным и эффективным для оценки и минимизации рисков международного сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Элементы ЭКГ-рейтинга могут стать эффективной мерой для внедрения в риск-методологию внутри структуры банков. Такое мнение на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" выразила вице-президент ПСБ, председатель экспертного совета ЭКГ-рейтинга Екатерина Кузьмина.

"Я предлагаю пойти здесь тем же путем, то есть приглашаю к сотрудничеству, в том числе Сбербанк, для обсуждения того, как бы мы могли практику ЭКГ-рейтинга вводить в риск-методологию внутри структуры [банка] для того, чтобы давать сигнал Центральному банку о том, что инструмент востребован, и меры поддержки банкам действительно требуются", - сказала она.

Кузьмина отметила, что ЭКГ-рейтинг также может стать востребованным и эффективным инструментом для оценки и минимизации рисков международного сотрудничества. "У нас уже формируется международная повестка, когда есть задача <…> со стороны <…> и БРИКС, и ШОС о формировании единого финансового рынка. И первый вопрос, который стоит, это как нам минимизировать риски сотрудничества. И вот ЭКГ [рейтинг], как тот самый инструмент оценки ответственного бизнеса, мог бы тут вступить в эту работу, чтобы обозначить, как мы можем компании из разных стран оценивать. Может быть, не по одним и тем же показателям, но, по крайней мере, по каким-то схожим", - добавила она.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - "Сбер" и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".