Фицо хочет обсудить со Свириденко прекращение транзита газа через Украину

Словацкий премьер намерен "как друг нормально поговорить" по этой теме со своей украинской коллегой

БРАТИСЛАВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен на проходящей в городе Кошице встрече с украинским премьер-министром Юлией Свириденко по-дружески обсудить прекращение киевскими властями транзита российского газа по территории Украины.

"В наших головах [вопрос о завершение транзита газа через Украину] до сих пор не решен окончательно", - привел портал E.dennikn слова Фицо. Словацкий премьер намерен, как следует из сообщения, "как друг нормально поговорить" по этой теме со своей украинской коллегой.

В пятницу в Кошице проходит встреча правительственных делегаций Словакии и Украины. Фицо, как отметил портал, подтвердил перед встречей с членами правительства Украины, что поддерживает реализацию планов вступления этой страны в ЕС, но выступает против ее принятия в НАТО.

1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Словацкое правительство неоднократно критиковало решение Владимира Зеленского прекратить транзит необходимого республике российского газа. Еврокомиссия предложила ввести с 2027 года полный запрет на его импорт в Евросоюз, что отвергает Братислава.