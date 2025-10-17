Минстрой обеспокоен возможным снижением объемов ввода жилья в 2027-2028 годах

В 2025 году ввод может составить 100-102 млн кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Минстрой России обеспокоен возможным снижением объемов ввода жилья в РФ в 2027-2028 годах, сообщил на конференции для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству" Сбербанка замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

"Что нас сегодня пугает немного? Мы понимаем, что другого быть не может исходя из экономической ситуации. Это объем запуска новых проектов в 2027-2028 годах", - сказал Стасишин.

По состоянию на 1 октября было выдано 3 882 разрешения на строительство на 26,9 млн кв. м жилья, добавил он. "Это минус 22,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Я думаю, что это минимальный показатель начиная с 2016 года", - отметил Стасишин.

Он добавил, что в этом году ввод может составить 100-102 млн кв. м. "Это чуть меньше относительно прошлого года, но, если смотреть по многоквартирному жилью, мы последние 3-5 лет идем по нормальным результатам. Здесь все стабильно", - указал замминистра.

По его словам, сейчас наблюдаются сроки сдвигов ввода жилья.

"Мы мониторим остаток по проектным декларациям. Понятно, что мы видим сдвижки. Мы всегда порядка 4,5-5 млн кв. м видим, что переходят вправо", - сказал он.