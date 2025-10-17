Посол России рассказал о планах организовать сборку "Уралов" в Уганде

В ходе третьего заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству были рассмотрены вопросы сотрудничества, в частности, в области торговли, промышленности и финансово-банковского сектора, отметил Владлен Семиволос

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Предприятие по крупноузловой сборке автомобилей "Урал" может быть создано на территории Уганды. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Уганде Владлен Семиволос, комментируя итоги третьего заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося в Кампале 7-8 октября.

По словам дипломата, в ходе мероприятия были предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в области торговли, промышленности, финансово-банковского сектора, энергетики, геологии, сельского хозяйства, строительства, транспорта, образования, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, массовых коммуникаций, физической культуры, спорта и туризма.

"Среди конкретных проектов, одобренных на заседании, стоит отметить планы создания компаниями наших стран на территории Уганды предприятия по крупноузловой сборке автомобилей "Урал" для обеспечения потребностей стран Восточной Африки, - отметил он. - Нельзя не упомянуть и о поддержанной сторонами инициативе МГИМО МИД РФ по разработке и реализации англоязычного образовательного курса по внешнеэкономической деятельности и стандартам Евразийского экономического союза для представителей бизнеса и государственных структур Уганды".

По итогам заседания стороны подписали итоговый протокол, в котором установлены конкретные направления торгово-инвестиционной и промышленной кооперации на обозримую перспективу. Кроме того, был заключен договор о сотрудничестве между НИУ "Высшая школа экономики" и Университетом Макерере, являющимся ведущим государственным вузом Уганды.