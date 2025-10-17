Закон о развитии инфраструктуры в электроэнергетике могут принять в 2026 году

Этот документ крайне важен для всей отрасли, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральный закон "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики" может быть принят в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Мы планируем, что принятие законопроекта состоится уже в первом полугодии 2026 года. Этот документ крайне важен для всей отрасли. Призываю коллег активно участвовать в его доработке и обсуждении", - сказал он на заседании профильной комиссии.

Николаев сообщил журналистам, что, по оценкам экспертного сообщества, на строительство 88 ГВт новых генерирующих мощностей в России до 2042 года потребуется порядка 44 трлн рублей. "Как привлечь эти средства, как направить их на строительство энергетической инфраструктуры и уйти от излишних административных барьеров - именно на эти вопросы отвечает новый закон. Сегодня он абсолютно необходим", - добавил он.