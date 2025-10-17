Мурманскому комитету предписали исключить из тарифов 1,6 млрд рублей

Комитету выдано 10 предписаний

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала комитету по тарифному регулированию Мурманской области исключить из тарифов на теплоснабжение и обращение с ТКО необоснованно включенные 1,6 млрд рублей. Комитету выдано 10 предписаний, сообщила пресс-служба ФАС.

"ФАС России провела плановую проверку комитета по тарифному регулированию Мурманской области на предмет экономической обоснованности расходов, заложенных в тарифы в регулируемых сферах. ФАС предписала регулятору Мурманской области исключить 1,6 млрд рублей. Средства должны быть исключены при установлении тарифов в сферах теплоснабжения и обращения с ТКО на 2026 год", - говорится в сообщении.

Так, регулятор включал в состав необходимой валовой выручки (НВВ) регулируемых организаций расходы на оплату процентов по кредитам в отсутствие обосновывающих документов и при наличии у компаний чистой прибыли по итогам года.

Комитет включал также в состав расходов на оплату труда вакансии, а не фактическую численность персонала и учитывал результаты деятельности без приведения к текущим ценам.

Кроме того, комитет возмещал недополученные доходы регулируемой организации, возникшие в результате снижения фактических объемов реализации услуг по отношению к плановым, при этом причиной такого снижения являлось отсутствие оказания регулируемой деятельности.

Помимо этого, ФАС России выявила нарушение основополагающих принципов формирования необходимой валовой выручки единых теплоснабжающих организаций. По результатам проверки ведомство выдало комитету 10 предписаний.