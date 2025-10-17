Новак пока не видит необходимости в импорте нефтепродуктов в Россию

Вице-премьер РФ отметил эффект от меры по обнулению импортных пошлин на нефтепродукты

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мера по обнулению импортных пошлин на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 года, но необходимости в поставке зарубежного топлива в РФ пока нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1" на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, она была только принята, она будет действовать до середины следующего года, и она такая же превентивная. В случае необходимости будут реализовываться соответствующие дополнительные меры. Пока в этом необходимости нет", - сказал он.

Ранее правительство РФ приняло решение обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года в рамках стабилизации рынка топлива в России.

Новак отмечал, что Россия имеет возможности для импорта топлива, в том числе бензина и дизеля. По его словам, ранее действовала 5-процентная импортная пошлина на топливо, которая, по сути, делала возможность импорта невыгодной. При этом российская нефтепродуктовая инфраструктура в основном подготовлена для экспорта топлива, поэтому возможностей для импорта не так много, пояснял вице-премьер.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" ведутся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".