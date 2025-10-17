PTI: импорт нефти из России в Индию ускорился в октябре

Показатель составил около 1,8 млн баррелей в сутки

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Импорт российской нефти в Индию ускорился в первой половине октября на фоне увеличения спроса на углеводородное сырье в южноазиатской республике. Об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По ее данным, на ускорение поставок нефти марки Urals и других российских сортов в Индию повлияли цены на сырье и рост эффективности логистических цепочек. Индийский импорт нефти из России в первой половине октября составил около 1,8 млн баррелей в сутки, что примерно на 250 тыс. баррелей больше, чем в сентябре.

"Это подтверждает, что российская нефть по-прежнему глубоко интегрирована в энергетическую систему Индии по экономическим и договорным причинам, а также благодаря ее стратегическому сотрудничеству с РФ", - констатировали аналитики Kpler. Российская нефть остается структурно важной для Индии, составляя примерно 34% от общего объема ее импорта республики из-за убедительных скидок до $5 за баррель и высокой маржи валовой стоимости продукта для таких сортов нефти, как Urals.

Как отмечают в Kpler, Нью-Дели диверсифицирует зарубежные источники получения нефти не для того, чтобы в краткосрочной перспективе заменить Россию, а для повышения собственной энергетической безопасности и увеличения гибкости поставок. Рост индийского импорта углеводородов из США возможен, но он будет ограничен примерно 400-500 тыс. баррелей в сутки из-за логистических проблем с поставками больших экспортных объемов и сложности в совместимости американского сырья с технологиями нефтепереработки в Индии, добавили в компании.

Индия - один из крупнейших мировых импортеров нефти. Ее поставки в 2024 году в республику выросли на 2,3 %, до 240,543 млн тонн.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Утверждения Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. По словам официального представителя индийского внешнеполитического ведомства, МИД Индии не имеет информации о контактах за последние сутки между Моди и Трампом. Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей, отметил представитель.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией ориентируется на заявления, сделанные Нью-Дели. Представитель Кремля напомнил, что Трамп неоднократно говорил о своем намерении уговаривать страны не приобретать российскую нефть.