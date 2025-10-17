Эксперт Никитина: через тоннель в США можно провозить 100 млн тонн грузов в год

Основной экономический эффект будет достигаться за счет сокращения расстояния, отметила эксперт по транспортной логистике Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Объем грузов, ежегодно транспортируемых через тоннель между Россией и США, может составить около 100 млн тонн. Об этом ТАСС рассказала эксперт по транспортной логистике Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина.

С предложением построить тоннель, который бы соединил Россию и Аляску через Берингов пролив, выступил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Проект он оценил в $8 млрд.

"По примерным подсчетам, объем транспортируемого через этот тоннель груза может составлять около 100 млн тонн в год, - сказала Никитина. - Основной экономический эффект будет достигаться за счет сокращения расстояния, всепогодной железнодорожной логистики. Кроме того, железнодорожная логистика более экологична".

Она напомнила, что вопрос строительства такого тоннеля уже прорабатывался. "По нему есть определенные инжиниринговые изыскания, - отметила она. - Имеющиеся ограничения по его строительству - больше не экономического или инженерного характера, а, скорее, геополитического".

"Круглогодичный железнодорожный тоннель, защищенный от погодных условий и колебаний, обеспечит стабильную гарантированную логистику. Он свяжет не только Аляску и Россию, но и станет частью большого трансконтинентального коридора, который имеет потенциал выхода в Азию, через нее в Китай, Индию и так далее", - подчеркнула Никитина.

Эксперт считает, что реализация проекта повлечет за собой возможность более активного освоения территорий вблизи Берингового пролива и на Аляске, и на российской территории. "Это и разработка месторождений полезных ископаемых, и другие дополнительные направления развития бизнеса, и, конечно, туризм", - сказала собеседница агентства.