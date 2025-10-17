Эксперты назвали тоннель из РФ на Аляску привлекательным для Китая

При этом геополитические риски и затраты снижают потенциальную выгоду

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Идея строительства моста или тоннеля под Беринговым проливом, который соединил бы РФ и Аляску, не нова. Проект подобного сухопутного маршрута достаточно привлекателен для Китая, но геополитические риски и затраты снижают потенциальную выгоду. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, комментируя идею спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Дмитриев ранее заявил, что подобный тоннель может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд. Он уверен, что такой маршрут открывает путь для совместной разработки ресурсов. В то же время, по словам Дмитриева, российско-американские проекты создадут рабочие места и стимулируют экономику.

"Идея моста или тоннеля под Беринговым проливом не новая, и создание сухопутного перехода между двумя полушариями Земли выглядит крайне заманчиво. Ведь это означало бы и новые изменения в геополитике, и новые направления для сотрудничества, в том числе инженерного и научного, и активное освоение отдаленных регионов", - сказал ТАСС заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов, добавив, что однозначные выводы по экономике проекта делать сложно.

По мнению эксперта, с точки зрения экономической выгоды, такой объект может быть полезен только как часть более масштабной логистической инфраструктуры, которую придется создавать в основном с нуля.

"С учетом минимальных объемов торговли России и США, создание подобного сухопутного маршрута является очень привлекательным для Китая, но масштаб затрат, их распределение между участникам проекта, геополитические риски снижают потенциальную выгоду. Кроме того, ситуация, когда ключевой объект принадлежит одной стороне, а главным пользователем является другая - это определенная мина замедленного действия", - отметил Завьялов.

Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук полагает, что вне зависимости от текущей политической обстановки и санкций, такой проект требует масштабных затрат.

"Даже если забыть о политике и санкциях, идея железнодорожного тоннеля через Берингов пролив не выдерживает элементарного экономического расчета. По обе стороны пролива - безлюдье и тундра, где нет ни городов, ни дорог, ни нормальной инфраструктуры. Аляска отрезана от основной железнодорожной сети США, а до Чукотки от ближайших рельсов России - тысячи километров мерзлоты и гор, - сказал собеседник агентства. - Любая "экономия" пары дней пути по сравнению с морем мгновенно исчезает на фоне чудовищных затрат на строительство тысяч километров новых путей, мостов и тоннелей в самых тяжелых климатических условиях планеты".