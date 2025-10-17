Россия надеется на продолжение сотрудничества с КНР и Индией по энергетике

Москва ценит и суверенитет, и независимость от тех давлений, которые испытывают ее партнеры, отметил вице-премьер Александр Новак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией и Китаем в энергосфере, несмотря на внешнее давление, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1" на полях Российской энергетической недели (РЭН).

Говоря об Индии, он отметил, что поставки нефти в страну продолжаются, отношения стран в области энергетики успешно развиваются, Индия является для РФ одним из основных партнеров в этой сфере. "Поставки энергетических ресурсов осуществляются в Индию, в первую очередь это нефть. Надеемся, что наши партнеры будут продолжать реализовывать эти отношения, мы ценим и суверенитет, и независимость от тех давлений, которые на сегодняшний день испытывают наши партнеры", - сказал Новак.

"Я уверен, что мы продолжим это взаимодействие, в том числе с Китайской Народной Республикой, несмотря на то давление, которое усиливается, в том числе и относительно наших дружественных партнеров", - добавил он.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" ведутся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.