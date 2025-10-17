ВТБ: число денежных операций МСП с КНР с начала года выросло более чем в 1,5 раза

Сохранение минимального тарифа на переводы поможет импортерам и экспортерам эффективно планировать расходы на ведение ВЭД и развивать внешнюю торговлю, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ВТБ фиксирует рост числа прямых денежных переводов клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса с китайскими партнерами более чем в 1,5 раза с начала 2025 года, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

"Мы видим растущий спрос на прямые, надежные и быстрые расчеты между Россией и Китаем. Наши клиенты увеличили число операций с контрагентами в КНР более чем в 1,5 раза. Сохранение минимального тарифа на переводы поможет импортерам и экспортерам эффективно планировать расходы на ведение ВЭД и развивать внешнюю торговлю", - цитирует пресс-служба ВТБ Копытову.

На фоне роста интереса МСП к переводам в Китай ВТБ установил единую комиссию на прямые переводы в Китай для всех клиентов этого сегмента до 1,99%. Ранее сниженный тариф действовал только в рамках промопредложения для ограниченного числа клиентов.