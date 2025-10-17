Нидерланды ведут переговоры с Китаем об ограничениях против Nexperia

Правительство заявило, что ситуация находится в центре его внимания

ГААГА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов ведет переговоры с властями Китая по вопросу экспортных ограничений, затронувших китайские предприятия производителя микрочипов Nexperia, штаб-квартира которого находится в Неймегене. Об этом сообщило министерство экономики королевства.

"Ситуация, касающаяся предприятий Nexperia в Китае, где были введены меры экспортного контроля, естественно, находится в центре нашего внимания. Мы ведем переговоры с китайскими властями, а также с другими европейскими странами и компаниями для урегулирования этого вопроса", - приводит агентство Reuters слова представителя ведомства.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.

Компания Nexperia, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.