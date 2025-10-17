Бурятия разорвала контракт с компанией "Хотьковский автомост"

Компания не смогла реализовать проект по строительству моста через реку Уду в центре Улан-Удэ

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии расторгли контракт с компанией "Хотьковский автомост", которая не сумела реализовать проект по строительству моста через реку Уду в центре города Улан-Удэ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"Приняли решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ОАО "Хотьковский автомост" - подрядчиком по проекту строительства Третьего моста в Улан-Удэ. К сожалению, проблемы у генподрядчика не только по нашей стройке, но и по другим федеральным объектам. И нет надежды на то, что ситуация у строительной организации выправится. У компании нет ресурсов на зарплаты, найм персонала, закупку материалов", - сообщил Цыденов.

Он пояснил, что после расторжения контракта власти региона будут искать нового генподрядчика. Цель - завершить строительство в 2027 году.

На данный момент, по словам главы Бурятии, готовность объекта составляет 49%, вложено около 4,2 млрд рублей, основные конструкции моста возведены. "Новому подрядчику предстоит организовать обустройство дорожной одежды и возвести железнодорожный тоннель", - добавил Цыденов.

Восьмилетняя история

Вопрос о строительстве мостового сооружения на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналистка из Бурятии. Позже глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, в 2020 году началось строительство на федеральные средства по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", общая стоимость объекта тогда составляла более 7 млрд рублей.

Сроки введения в эксплуатацию из-за разных трудностей несколько раз откладывались. Периодически строители обращались к местным властям с жалобами о невыплате зарплаты.

Новый четырехполосный мост длиной 202 метра и шириной 26 метров соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, это должно решить проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Пропускная способность моста по проекту составит 18 тыс. автомобилей в час. Таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов. По оценкам экспертов, новый мост через Уду разгрузит транспортный поток на 30%.