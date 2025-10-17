Tenet можно купить по программам льготных автокредитов и лизинга

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Автомобили под брендом Tenet, выпускающиеся на заводе в Калужской области, стали доступны для приобретения по госпрограммам льготного автокредитования и лизинга, говорится в сообщении компании.

"Tenet сообщает о расширении возможностей приобретения автомобилей модельного ряда. Модели марки стали участниками государственных программ льготного автокредитования и лизинга", - отмечается в сообщении.

Так, кроссовер Tenet T4 теперь можно приобрести с господдержкой, направив от 10% до 20% стоимости автомобиля на оплату первоначального взноса в зависимости от принадлежности к льготной категории.

Кроме того, вся линейка кроссоверов Tenet - T4, T7 и T8 - вошла в число участников программы льготного лизинга.

Российский автомобильный бренд Tenet создан в технологическом партнерстве "АГР холдинг" и китайской компании Defetoo. Производство полного цикла моделей Tenet организовано на конвейере завода "АГР холдинг" в Калужской области.