"Газпром" заявил о готовности к прохождению осенне-зимнего периода

Подземные хранилища газа в России заполнены на 100%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Производственный комплекс "Газпрома" готов к надежной работе в текущий осенне-зимний период, подземные хранилища газа (ПХГ) в России заполнены на 100%. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Подземные хранилища газа на территории России заполнены на 100%. К началу сезона отбора оперативный резерв газа в хранилищах доведен до 73,17 млрд куб. м - это новый абсолютный рекорд в истории газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 млн куб. м", - сказано в сообщении.

С учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составляет 74,417 млрд куб. м, производительность - 898,8 млн куб. м в сутки, отметили в компании.

К 1 октября "Газпром" провел ремонты на 221 объекте добычи углеводородов, 148 газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций, 93 газораспределительных станциях (ГРС), на участках линейной части магистральных газопроводов, а также выполнил диагностику и ремонты на газораспределительных сетях (компании группы "Газпром" обслуживают более 900 тыс. км таких газопроводов).

"Электро- и теплогенерирующие предприятия группы "Газпром" подготовлены к холодам. В полном объеме проведены планово-предупредительные ремонты и испытания оборудования. Запасы резервного топлива для объектов генерации сформированы выше нормативных значений", - подчеркивается в сообщении.