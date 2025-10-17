Все задерживавшиеся из-за ЧП поезда в Крым прибыли в места назначения

Компания "Гранд сервис экспресс" извинилась за доставленные неудобства

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Пять пассажирских поездов, шедших на Крымский полуостров из Адлера, Санкт-Петербурга, Москвы и Перми и задерживавшихся в пути, прибыли на станции назначения, сообщили в компании "Гранд сервис экспресс".

Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что пассажирские поезда, проходящие по Крымскому полуострову, задерживаются в пути из-за происшествия на станции Остряково в Республике Крым.

"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые ранее задерживались в пути, прибыли на станции назначения. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим пассажиров за понимание", - говорится в сообщении.

Утром 17 октября глава региона Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Республике Крым, идут восстановительные работы. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк предупреждал о возможных перебоях и локальных отключениях электроснабжения.