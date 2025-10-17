Южная Осетия рассчитывает на увеличение финансовой помощи России

Республика переходит к новому циклу формирования программ социально-экономического развития, сообщил ее президент Алан Гаглоев

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 17 октября. /ТАСС/. Южная Осетия переходит к новому циклу формирования программ социально-экономического развития и рассчитывает на увеличение финансовой помощи оказываемой республике Российской Федерацией. Об этом сказал президент республики Алан Гаглоев в ходе совещания с российскими коллегами во главе с замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым в Цхинвале.

"В 2025 году завершается действие Государственной программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы. Все реализованные мероприятия в рамках этой программы хорошо известны: мы видим как положительные результаты, так и существующие недостатки. <…> С 2026 года начинается новый цикл - формирование Государственной программы социально-экономического развития до 2030 года, а также новой Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2026-2028 годы. Руководство республики и наши граждане ожидают позитивных перемен - улучшения качества медицинских услуг, строительства хороших дорог, повышения заработных плат, создания новых рабочих мест и активного привлечения инвестиций. Все эти направления должны найти отражение в новой программе", - сказал Гаглоев, которого цитируют в его пресс-службе

Президент Южной Осетии подчеркнул, что в республике осознают текущие обстоятельства, связанные с проведением специальной военной операции, но вместе с тем рассчитывают на дальнейшее взаимодействие с российскими коллегами.

"Мы с пониманием относимся к нынешней ситуации, учитывая объективные ограничения, в которых находится наш стратегический партнер - Российская Федерация. Вместе с тем мы должны делать все возможное для повышения уровня благосостояния наших граждан. <…> Предлагаемая конструкция новой госпрограммы нами в целом поддерживается, однако есть ряд предложений по ее уточнению. Важно предусмотреть дополнительные финансовые возможности в 2026 году для реализации мероприятий программы и увеличения объемов инвестиционной составляющей. <…> Ежегодно нам приходится обращаться за дополнительной финансовой помощью. И на то есть объективные причины", - сказал Гаглоев, выразить искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину за постоянное внимание и поддержку.

Со своей стороны Сергей Назаров отметил, что в рамках формирования федерального бюджета по направлениям, отраженным в соглашении между странами, удалось достичь ряда компромиссов.

"Проект бюджета уже сформирован и находится в рассмотрении Государственной Думы. Нам важно сейчас обсудить дополнительные предложения и пути решения возникающих вопросов. По объектам Инвестпрограммы мы также достигли взаимопонимания. Уверен, что сможем найти оптимальные точки соприкосновения", - сказал он.

По словам замминистра, I Международный экономический форум, прошедший в Цхинвале, дал мощный импульс развитию деловых связей.

"Мы нацелены на активное привлечение бизнеса и расширение экономических возможностей самой республики. Важно, чтобы эта работа приносила ощутимый эффект, способствуя устойчивому развитию Южной Осетии", - подчеркнул Назаров.

Помощь РФ

Ранее на реализацию трехлетней инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2023-2025 годы Россия выделила 3,587 млрд рублей. Всего программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, из которых 37 были начаты в рамках предыдущих инвестпрограмм.