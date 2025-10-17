Трамп усомнился в устойчивости пошлин в 100% на товары из Китая

При этом президент США подчеркнул, что "не знает, что произойдет" в торговой сфере с Китаем

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Дополнительные 100-процентные таможенные пошлины США на продукцию из КНР, возможно, не будут устойчивыми. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Главу государства попросили прокомментировать готовящееся повышение тарифов. "Это [повышение] неустойчиво, но таковы цифры. Возможно, это не так, возможно, это выстоит, но они (Китай - прим. ТАСС) заставили меня пойти на это", - сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что "не знает, что произойдет" в торговой сфере с Китаем. "Я не могу вам сказать", - добавил Трамп. Он отметил, что Китай в вопросах торговли "всегда ищет преимущества".

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительные 100-процентные пошлины в отношении продукции из КНР, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в Китай и других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике, и сигнализировал о возможности отмены встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Республике Корея. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.