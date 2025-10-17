Более 1,3 тыс. госзакупок провели с ЭКГ-рейтингом в 37 регионах с начала года

Закупки были проведены по федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Число закупок, проведенных для обеспечения государственных и муниципальных нужд с применением данных ЭКГ-рейтинга о деловой репутации участников, в 37 регионах России превысило за первые три квартала 2025 года 1,3 тыс. Сумма закупок составила 15,2 млрд рублей, следует из данных презентации заместителя полпреда президента в ЦФО Артура Ниязметова на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ".

В четвертом квартале 2025 года проведена еще 221 закупка на сумму 1,1 млрд рублей. Все закупки проведены по федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Наиболее часто заказчик запрашивал ЭКГ-рейтинг участников закупки в Воронежской области - 655 раз. В Курской области к данным рейтинга зафиксировано 86 обращений, во Владимирской области - 74, в Московской области - 73.

Ниязметов подчеркнул, что только в порядка 2% случаев в госзакупках применяется деловая репутация компании. "Это вопрос к заказчикам, которые до поры до времени этим не пользовались, потому что отсутствовала просто такая система оценки деловой репутации. Но сейчас, когда она есть, мы считаем, что мы должны максимально использовать, где только можно, это как критерий", - сказал он.

В ходе сессии Ниязметов напомнил, что сегодня законы о поддержке ответственного бизнеса приняли уже в 23 регионах. Он отметил, что сегодня эта работа еще находится на первом этапе реализации. "Мы понимаем, что за счет расширения количества регионов, которые принимают такие законы, мы увидим новые практики, которые мы будем перенимать и учиться у коллег. То есть это, на самом деле, открытая система, и мы <…> в постоянном контакте", - добавил Ниязметов.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - "Сбер" и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".